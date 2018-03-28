Израиль и Украина договорились о свободной торговле

2018-03-28 16:19 | www.trend.az | 8

Министерство экономики Израиля и премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявили об успешном завершении переговоров между странами о создании режима свободной торговли, сообщает Newsru.

Украинский премьер в официальном заявлении, сделанном на заседании правительства, выразил надежду, что на официальное подписание соглашения премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу приедет в Киев.

Соглашение между странами предусматривает немедленную отмену пошлин на 80% украинской промышленной продукции и постепенное снижение пошлин на другие виды товаров, включая сельскохозяйственные, а также на металлы и другие виды сырья.

Также будут отменены или снижены пошлины на ввоз израильской продукции в Украину. Среди прочего, полностью будут освобождены от пошлин израильская пластмассовая и резиновая продукция, медицинское оборудование, химикаты, некоторые виды овощей и фруктов (финики, авокадо, хурма и т.д.).

Украина является одним из крупнейших экспортеров зерновых и сырья для промышленности в мире.