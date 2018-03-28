Подозреваемый в присвоении 12 миллионов долларов приговорен к 9 годам лишения свободы

2018-03-28 17:25 | www.apa.az | 7

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу предпринимателя Джейхуна Джаниева, который обвиняется в мошенничестве в крупном размере.

Как сообщает АПА, в суде под председательством судьи Рамеллы Аллахвердиевой был зачитан приговор.

Согласно приговору, С. Джаниев был приговорен к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, бизнесмен Джейхун Джаниев обманным путем получил от нескольких предпринимателей в Баку крупную сумму денег.

С. Джаниева обвиняют в присвоении 12 миллионов долларов.

Ему было предъявлено обвинение по статье 178 УК АР (мошенничество) .