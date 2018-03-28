В Баку будет сдано самое большое студенческое общежитие (ФОТО)

2018-03-28 16:35 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - При поддержке Фонда Гейдара Алиева и по инициативе министерства образования Азербайджана на территории, находящейся на балансе Азербайджанского государственного университета нефти и промышленности, продолжается строительство комплекса общежития, говорится в сообщении министерства, распространенном в среду.

В общежитии, строящемся по самым современным стандартам, возможность разместиться получат не только студенты этого университета, но на основании соответствующей квоты и студенты, обучающиеся в других бакинских вузах и нуждающиеся в общежитии.

Общежитие рассчитано примерно на 800 студентов и преподавателей.

Общая площадь общежития составляет более 21 тысячи квадратных метров, расположено оно на территорию в 0,8 гектара.