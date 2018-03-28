Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Рухани

2018-03-28 17:30 | www.apa.az | 7

Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Рухани, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает АПА, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Хасана Рухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана. Президенты обеих стран обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат. Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Х.Рухани, члены делегации Ирана– президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Ирана сфотографировались для официального фото.