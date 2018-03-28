Новая тема в соцсетях: уроки «сексуального равенства» для школьников?

2018-03-28 17:30 | www.oxu.az | 7

В исламской религии гомосексуализм и все остальное, что связанно с ориентацией человека однозначно считается харамом. С другой стороны, если спросить любого здравомыслящего человека, то он тоже вам скажет, что нельзя портить чистый детский разум, пошлыми идеями.

Об этом Oxu.az сказал доктор теологических наук, доцент Каирского государственного университета, азербайджанский теолог Рахман Абдуллаев, комментируя разговоры о возможности проведения в Азербайджане уроков сексуального равенства для школьников.

На Западе идет настоящая «охота за головами детей»: учителя в школах старательно убеждают их, что нет ничего странного в однополой любви.

Во Франции с детства приучают к тому, что мальчики в платьях — это нормально. Директора школ и детских садов специально приглашают представителей секс-меньшинств, а те просвещают детей, что, например, семьи могут быть такими: мама плюс мама, папа плюс папа, две мамы плюс два папы и так далее. Новая образовательная программа называется «Азбука равенства».

Недавно и в Азербайджане в социальных сетях началась агитация кампании «All different - all equal». В частности, идут разговоры о том, что в азербайджанских школах будут проводиться тренинги на тему ЛГБТ.

По словам азербайджанского теолога, есть мусульманские страны, где гомосексуализм карается смертельной казнью.

«Мы тоже считаемся мусульманской страной. Нам нельзя даже близко подпускать эти провокационные кампании. Мы, наоборот, должны просвещать азербайджанских детей, что это болезнь, с которой нужно бороться. Задайтесь лучше вопросом: Почему не проводить курсы, тренинги ислама Ислама в школах?», - подчеркнул Абдуллаев.

В Министерстве образования Азербайджана в ответ на запрос Oxu.az сообщили, что в Азербайджане данная тема не рассматривается.

«Пропаганда в школах или в других образовательных учреждениях тем аналогичного характера не допустима», - сообщили в ведомстве.



Али Мамедов

