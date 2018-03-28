Азербайджанский сюрреалист открывает портал в Москве через мистику ночи

2018-03-28 16:47 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженный художник Азербайджана, сюрреалист Мехрибан Эфенди представляет страну на Международной выставке Visionary Art, которая проходит в Московском Доме художника с 27 марта по 1 апреля. В экспозиции представлена картина "Мистика ночи", сообщила Trend Life художница.

Visionary Art привлекает внимание как создателей, так и зрителей по всему миру. Популярность его настолько широка, что этот стиль может по праву считаться новым всемирным феноменом. Несмотря на современно звучащее название, он отражает изначальный интерес художника к внутреннему миру, где фантазия, а не реальность становится источником творчества. Искусство – это всегда попытка заглянуть внутрь себя, познать себя самого, свое место, в каком-то смысле «нарисовать душу».

Общая идея художников Visionary Art – отношение к живописи как к инструменту, посредством которого отражается «внутренний пейзаж», таким образом, искусство становится не целью, а средством на пути к самопознанию, самосовершенствованию. Картины – это некие порталы, которые откроют бесконечные возможности существования и самовыражения, это путь чувств, а не разума. Спонтанное, не контролируемое волей или неким замыслом или планом изображение внутреннего мира автора, фантастических миров и существ. Развитие этого стиля идет параллельно с распространением восточных духовных практик (например, йоги), техник проникновения в глубины подсознания, интересом к языческому и дописьменному прошлому народов.

Картины представлены по следующим тематическим направлениям: виженари арт, мистический символизм, космизм, фанстастический реализм, магический реализм.