Состоялась встреча Ильхама Алева и Рухани – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-03-28 17:45 | www.oxu.az | 7

В среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани один на один.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

17:42

Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Рухани, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Хасана Рухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана. Президенты обеих стран обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат. Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Х.Рухани, члены делегации Ирана– президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Ирана сфотографировались для официального фото.

12:52

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, в ходе визита Х. Рухани встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой будут обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.

По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В рамках визита иранская делегация также примет участие в открытии машиностроительного завода в Нефтчале.