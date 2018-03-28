Первый вице-президент Мехрибан Алиева посетила посольство России в Азербайджане (ФОТО)

2018-03-28 16:50 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в среду посетила посольство России в стране, выразила соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в пожаре, произошедшем в торговом центре города Кемерово.

Мехрибан Алиева оставила запись в траурной книге в связи с погибшими в пожаре, произошедшем в торговом центре города Кемерово.

Сказав, что известие о пожаре, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, с чувством большой скорби было встречено в стране, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелала исцеления пострадавшим во время происшествия.

Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе посольства России в Азербайджане Игорь Лобастев от имени посольства России в Азербайджане и российского народа выразил признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за то, что она, придя в посольство, выразила соболезнования и в эти тяжелые дни находится рядом с народом России.

«От имени посольства Российской Федерации, всего российского народа благодарны лично вам за то, что, найдя время, пришли в наше дипломатическое представительство, находитесь в эти дни с нами, со всем российским народом», - сказал Лобастев.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала, что азербайджанский народ разделяет горе родных погибших.

«Хотелось бы подчеркнуть, что все люди в скорби. Я много встречаюсь с людьми, все говорят об этой трагедии. Они действительно искренне разделяют это горе. Хотя сложно представить, что переживают близкие погибших. Пусть Всевышний даст им силы и терпение», - отметила Первый вице-президент.

Выразив признательность и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, военный атташе Игорь Лобастев сказал: «Мы выражаем признательность и Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который одним из первых выразил искренние соболезнования в связи с этим происшествием. Уверены, что Россия и Азербайджан всегда должны быть вместе».

«Безусловно. Это и есть испытание для настоящих друзей: быть вместе в радостные и тяжелые минуты и поддерживать друг друга», - сказала Мехрибан Алиева.

«Спасибо», - сказал Игорь Лобастев.

«Спасибо», - сказала Мехрибан Алиева.

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