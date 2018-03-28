Из отеля Тельмана Исмайлова украли 10 столбов

2018-03-28 17:53 | www.oxu.az | 7

Совершена кража из отеля Mardan Palace, расположенного в туристическом центре Кунду турецкой провинции Анталья и принадлежащего российскому бизнесмену азербайджанского происхождения Тельману Исмаилову.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Milliyet, вчера ночью воры похитили 10 позолоченных столбов.

Кражу объяснили увольнением охранников.

Полиция разыскивает воров.

Напомним, что столбы из отеля похищали некоторое время назад.

Отметим, что построенный в 2009 году за 1,4 млрд долларов отель сейчас переживает непростые времена.

В отеле отключили электричество и уволили множество работников.

Футбольная площадка отеля выставлена на продажу.

Кямиль ГАМЗАОГЛЫ

