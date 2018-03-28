В Баку состоялось награждение победителей выставки "Весенняя свежесть красок" (ФОТО)

2018-03-28 17:04 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Праздник Новруз широко отмечается в Азербайджане. Он вобрал в себя традиционные ценности азербайджанского народа. Новруз в нашей стране всегда был праздником земли, пробуждения природы, нравственной чистоты, равенства.

Празднику Новруз присущи свои обычаи и символы, одним из которых являются раскрашенные яйца. По древней традиции, для того, чтобы установить окончание старого года и наступление первого дня нового в Азербайджане ставят крашеное яйцо на зеркало. И как только яйцо качнется, значит наступил Новый год.

Сегодня в Баку на территории Приморского бульвара состоялась церемония награждения победителей выставки на открытом воздухе под названием "Rənglərin bahar təravəti" ("Весенняя свежесть красок"), проводимой при организационной поддержке Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, сообщает Trend.

Выставка произведений декоративно-прикладного искусства "Весенняя свежесть красок" стартовала 19 марта. В ходе ее участники – молодые художники раскрасили макеты праздничных яиц. Большинство работ выполнены в ярких красках с использованием национальных мотивов и сюжетов, посвященных празднику Новруз.

Проект осуществлялся Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева совместно с Управлением Приморского бульвара, Азербайджанской государственной академией художеств и ООО "FAB Краска и химическая промышленность".

В проекте приняли участие студенты Азербайджанской государственной академии художеств, а также профессиональные художники и художники-любители из Баку и регионов страны. Цель проекта, проводимого в дни празднования Новруза, – сохранение национальных традиций, а также поддержка творческой молодежи.

В своем выступлении на мероприятии ректор Азербайджанской государственной академии художеств, действительный член НАНА, народный художник Омар Эльдаров отметил, что проект – это праздник для творческой молодежи, возможность проявить и продемонстрировать свои художественные способности.

"Студенты Академии художеств рады принимать участие в проекте, посвященном празднику Новруз. Ведь Новруз – это новый год, новая жизнь, возрождение природы. Проект еще раз продемонстрировал насколько талантливы представители молодого поколения Азербайджана, с каким энтузиазмом они откликаются на предложение принять участие в мероприятиях, где можно применить творческую фантазию, выразить свои идеи. Считаю, что у проекта большой успех, в его рамках представлены замечательные, креативные работы, которые раскрывают потенциал молодых художников", - отметил Эльдаров.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств выразил признательность Фонду Гейдара Алиева за реализацию многочисленных проектов в сфере культуры и искусства.

Эксперт Фонда Гейдара Алиева по вопросам искусства Эмин Мамедов подчеркнул, что Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева проводит очень большую работу по поддержке культуры и искусства в Азербайджане.

Представитель Общественного объединения "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева Айдан Рамазанова отметила большую роль Фонда Гейдара Алиева в деле сохранения национально-духовных ценностей нашего народа и широкой пропаганды азербайджанской культуры во всем мире.