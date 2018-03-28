КНДР передала Южной Корее список делегации на межкорейских переговорах

2018-03-28 17:06 | www.trend.az | 7

Власти КНДР передали Южной Корее список делегации, которая будет в четверг принимать участие в межкорейских переговорах на министерском уровне по подготовке к саммиту между Югом и Севером, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Делегацию Северной Кореи из трех человек возглавит председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Южнокорейскую сторону будет представлять министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Как сообщило агентство Рёнхап, ожидается, что на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля саммита двух корейских государств и его повестка дня.