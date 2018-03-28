Скидка 50% на премиум карты продолжается

2018-03-28 18:03 | www.oxu.az | 6

В Expressbank продолжается грандиозная кампания по выдаче премиум карт.

Как передает Oxu.Az, если и Вы желаете стать владельцем высокостатусной карты и, при этом сэкономить средства, то спешите в Expressbank.

В рамках кампании, которая продлится в Expressbank до 10-го апреля, при осуществлении взноса на счет в размере 400 AZN/USD/EUR/GBP вам будет предоставлена банковская карта VISA Gold/MasterCard Gold со скидкой 50% от стоимости, а при взносе 800 AZN/USD/EUR/GBP вы получите карту VISA Platinum/MasterCard Platinum с аналогичной скидкой. Внесенную сумму клиенты смогут обналичить без комиссии, а также в рамках проекта ExpressClub, совершая безналичные платежи внутри страны посредством POS-терминалов, превращать свои расходы в доходы.

Все владельцы премиум карт Expressbank-а получат следующие преимущества:

- «Сashback» в размере до 20% обратно на свой счет при осуществлении платежей внутри страны посредством POS-терминалов.

- Круглосуточная возможность пополнения и осуществления иных операции со счетом посредством Личного кабинета на официальном сайте Банка или около 700 платежных терминалов ExpressPay, расположенных в 48 регионах по всей стране.

- Международная служба клиентской поддержки - MasterCard Global Service и Visa –GCAS,

- Консультация по юридическим и здравоохранительным вопросам – MasterAssist/Travel Assistance Service и ISOS, экстренная замена карты и/или выдача денег в случае ее утраты заграницей (для карт Platinum)

- Возможность бесконтактной оплаты, бесплатное смс-информирование и др.

Для заказа карты можете обратиться в один из филиалов, либо заполнить онлайн заявку.

Сеть Expressbank насчитывает 16 филиалов, из которых 10 находятся в городах Баку и Сумгайыт, а 6 располагаются в городах Гянджа, Мингячевир, Барда, Гусар, Хачмаз и Ширван. Expressbank является обладателем более 70-и банкоматов, 3500 ПОС-терминалов и около 700 платежных терминалов Expresspay.

Для получения более подробной информации об услугах банка, вы можете позвонить в наш Информационный Центр 132, воспользоваться нашим веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.