МИД КНР: США пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию

2018-03-28 17:14 | www.trend.az | 5

Официальный представитель министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин сегодня прокомментировала высказывание представителя американских властей о том, что "эра экономического подчинения США уже завершилась". Она сообщила, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию, передает агентство Синьхуа.

На состоявшейся сегодня очередной пресс-конференции журналист спросил: согласно сообщениям, вице-президент США недавно заявил, что планируемые США новые меры по введению пошлин на экспортируемую из Китая продукцию подтверждают завершение эры экономического подчинения США. Министр торговли США заявил, что, в конечном итоге, по соответствующим вопросам будут вестись переговоры, а не войны. Как Вы прокомментируете это?

"Чем говорить, что "эра экономического подчинения США уже завершилась", лучше бы сказать, что американской стороне пришло время прекратить экономическое запугивание и гегемонию", - ответила Хуа Чуньин. По ее словам, американской стороне необходимо понимать, что в 21 веке международная торговля нуждается в правилах, а не в праве грубой силы.