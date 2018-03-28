Вдохновенно и артистично: концерт в Баку, посвященный Ростроповичу (ФОТО)

2018-03-28 17:17 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В одиннадцатилетней музыкальной школе №21 имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей в Баку состоялось мероприятие, посвященное 91-й годовщине со дня рождения великого виолончелиста и дирижера Мстислава Ростроповича, сообщили Trend Life в пресс-службе Главного управления культуры и туризма Баку.

На мероприятии присутствовал начальник Главного управления Вугар Зейналов, деятели культуры и искусства, руководители столичных музыкальных школ и школ искусств.

В ходе мероприятия в исполнении талантливых учащихся струнного и духового отделений школы прозвучали произведения азербайджанских и зарубежных композиторов.

Сочинения Гара Гараева, Иоганна Себастьяна Бах и других авторов были исполнены юными музыкантами вдохновенно и артистично. Публика тепло приняла каждый музыкальный номер и благодарила юных музыкантов за их талант и профессионализм бурными аплодисментами.

Ростропович Мстислав Леопольдович родился 27 марта 1927 года в столице Азербайджана Баку.

Музыкант, виолончелист, дирижёр, народный артист СССР, лауреат Сталинской премии (1951), Ленинской премии (1964), Государственных премий СССР, Государственной премии РСФСР (1991), Государственной премии Российской Федерации (1995), удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степеней (2007, 1997).