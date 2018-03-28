В МЧС Азербайджана прошло оперативное совещание в связи с пропавшими в Губе альпинистами

2018-03-28 18:26 | www.apa.az | 7

Продолжаются поиски трех членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар», альпинистов Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буньятзаде.

Как сообщает АПА, в Оперативном Штабе по поиску без вести пропавших в Губинском районе альпинистов сообщили, что 28 марта в Министерстве по чрезвычайным ситуациям прошло оперативное совещание.

В нем приняли участие руководители структур, участвующих в поисково-спасательных работах. На совещании был сделан анализ проделанных до сегодняшнего дня поисковых работ, рассмотрены благоприятные по причине потепления условия для поисков альпинистов, даны соответствующие поручения.

На совещании также были обсуждены другие вопросы.



Отметим, к организованным МЧС поисково-спасательным работам были привлечены спасательные группы МЧС и сотрудники МЭПР.

23 декабря 2017 года члены клуба воздушных и экстремальных видов спорта «Гилавар» - Фарида Джабраилзаде, Бабур Гусейнова и Намина Буньятзаде пропали без вести в селе Хыналыг Губинского района, совершая очередное восхождение в направлении Туфандагы.