В правительстве Грузии одобрили слияние Silknet и Geocell

2018-03-28 17:20 | www.trend.az | 7

В правительстве Грузии одобрили слияние двух крупных игроков на телекоммуникационном рынке — покупку компанией Silknet оператора мобильной связи Geocell, передает Новости-Грузия.

Новая большая объединенная компания сможет предложить рынку инновационные продукты, — считает первый вице-премьер Грузии, министр экономики и устойчивого развития Дмитрий Кумсишвили.

Silknet официально заявила о приобретении оператора мобильной связи Geocell у компаний Telia Company и Turkcell в конце января 2018 года. Стоимость сделки составила 153 миллиона долларов. Сумму на приобретение выделил банковский консорциум во главе с грузинским TBC Bank.

«Конечно же, по своему содержанию, это поощряет конкуренцию. Мы уверены, что новая большая объединенная компания сумеет предложить рынку инновационные продукты, что, в свою очередь, вызовет повышение качества обслуживания, а конкуренция — появление на рынке новых продуктов», — сказал Кумсишвили на мероприятии в честь объединения Silknet с Geocell. Министр поздравил стороны с завершением сделки и поблагодарил TBC Bank.

Между тем ряд экспертов в сфере экономики и телекоммуникаций заявляли, что слияние двух гигантов может негативно сказаться на конкуренции и стать предпосылкой для монополии. С этими доводами не согласна Национальная комиссия по коммуникациям Грузии. После изучения сделки в опубликованном 13 марта заключении комиссия указала, что покупка Silknet Geocell «совместима с существующей конкуренцией».