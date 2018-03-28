Габалинский завод снизит количество выпускаемых в водоемы лососей

2018-03-28 17:34 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Габалинский завод по выращиванию лососей при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана планирует в 2018 году выпустить в водоемы около 57 тысяч единиц рыбы.

Об этом в среду сообщила Trend главный рыбовод предприятия Сефайет Гачаева.

По словам Гачаевой, в минувшем году этот показатель составил около 60 тысяч, что позволило перевыполнить государственный план на 5 процентов.

В 2014 году в водоемы было выпущено 48300 единиц рыбы, в 2015 году - 57500 единиц, в 2016 году - 63840 единиц. За последние 18 лет завод выпустил в водоемы около 900 тысяч единиц рыбы.