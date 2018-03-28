Глава "Росатом": Строительство АЭС в Египте намечено начать в 2020 году

2018-03-28 17:47 | www.trend.az | 7

Начало строительства Россией АЭС "эд-Дабаа" в Египте намечено на 2020 год, сообщил журналистам глава госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

"Если привязываться к графику, запущенному 11 декабря (2017 года) президентами (РФ и Египта), это ориентировочно 2020 год", — сказал Лихачев. "Хотя (подготовительная) работа уже, естественно, на площадке идёт", — добавил он.

Четыре энергоблока АЭС "эд-Дабаа" с реакторами ВВЭР-1200 будут построены по типовому российскому проекту "АЭС-2006" — это блоки нового поколения "3+" с повышенной безопасностью и улучшенными технико-экономическими показателями.