В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана (ФОТО)

2018-03-28 17:48 | www.trend.az | 7
БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана Хасана Рухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.
На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Хасана Рухани.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.
Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани обошли строй почетного караула.
Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.
Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Хасану Рухани, члены иранской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани сфотографировались для официального фото.
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