В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана (ФОТО)

2018-03-28 17:48 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В среду в Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Ирана Хасана Рухани, прибывшего с официальным визитом в Азербайджан.

На площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Ирана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Ирана Хасана Рухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Ирана.

Президент Ильхам Алиев и Президент Хасан Рухани обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана.

Представители государства и правительства Азербайджана были представлены Хасану Рухани, члены иранской делегации - Президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентами.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Ирана Хасан Рухани сфотографировались для официального фото.

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