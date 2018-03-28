Росатом сдал все документы для лицензии на строительство АЭС "Аккую"

2018-03-28 17:50 | www.trend.az | 7

Росатом сдал все документы, необходимые для получения лицензии на строительство с участием России АЭС "Аккую" в Турции, заявил журналистам глава атомной госкорпорации Алексей Лихачев, передает РИА Новости.

"Ждем с нетерпением лицензии, все документы сданы", — сказал Лихачев.

Ранее сообщалось, что церемония заливки "первого бетона" в основание станции, знаменующая начало ее строительства, намечена на начало апреля нынешнего года.

Проект АЭС "Аккую" включает четыре энергоблока с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения "3+", соответствующими самым высоким, так называемым "постфукусимским" стандартам безопасности. Мощность каждого энергоблока АЭС составит 1200 МВт. Стоимость проекта составляет порядка 20 миллиардов долларов.