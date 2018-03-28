Введен в эксплуатацию КПП на турецко-грузинской границе

2018-03-28 17:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Сарп» на турецко-грузинской границе введен в эксплуатацию, сообщили в среду Trend в министерстве таможни и торговли Турции.

Как отметили в ведомстве, в настоящее время без проблем осуществляется переход автотранспорта в Грузию и обратно.

В министерстве также отметили, что территория КПП была расширена с 37 до 46 тысяч квадратных метров.

Стоимость проекта модернизации КПП "Сарп" составила примерно 120 миллионов турецких лир.

КПП "Сарп" в Турции был построен в 1989 году.

Отметим, что сегодня на территории Турции имеется 27 КПП, четыре из которых на границе с Ираком.