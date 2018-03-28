В Ашхабаде у пассажиров тщательно проверяют мобильники

2018-03-28 19:20 | www.oxu.az | 7

В аэропорту Ашхабада у пассажиров, прибывающих в страну, проверяют мобильные телефоны и подвергают их тщательному допросу по поводу содержащейся в устройствах информации.

Как передает Oxu.Az, об этом туркменской редакции радио «Свобода» сообщили лица, которые по их собственным словам, столкнулись с подобными проблемами в аэропорту столицы Туркменистана.

Сообщается, что по прилете у пассажиров на паспортном контроле изъяли телефоны, которые на протяжение нескольких часов подверглись тщательной проверке.

Пассажиров с пристрастием допрашивали о лицах, находящихся в телефонном списке, а также интересовались на каких иностранных сайтах они получают информацию.

Напомним, что в сентябре прошлого года на сайте rus.azathabar.com была размещена аналогичная информация, что у граждан Туркменистана, прилетающих в Ашхабад, проверяют личные данные в мобильных телефонах.

Радио Азатлык не удалось получить какие-либо объяснения и комментарии, по поводу ситуации с принудительной проверкой личных данных пассажиров, у сотрудников Миграционной службы Туркменистана.

А.Б.

