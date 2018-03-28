Китай в третий раз с начала 2018 года повышает цены на бензин и дизельное топливо

2018-03-28 18:15 | www.trend.az | 7

Государственный комитет по делам развития и реформ (ГКРР) КНР в среду объявил о решении повысить цены на бензин и дизельное топливо на 170 и 165 юаней за тонну (1 ам долл. - 6,28 юаня) за тонну соотвественно, сообщает агенство Синьхуа.

Третье с начала года повышение цен на бензин и дизельное топливо осуществляется в соответствии с действующим в Китае механизмом образования цен на нефтепродукты, указали в комитете.

ГКРР потребовал от трех ведущих китайских нефтяных компаний - PetroChina, Sinopec и CNOOC надлежащим образом организовать производство и транспортировку нефтепродуктов, гарантировать стабильность рыночных поставок и строгое соблюдение государственной ценовой политики. Органам ценового регулирования всех уровней предписано усилить рыночный контроль и надзор, решительно выявлять и пресекать случаи несоблюдения государственной ценовой политики, обеспечить порядок на рынке.