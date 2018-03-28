Между Азербайджаном и Ираном подписаны документы - ОБНОВЛЕНО

2018-03-28 19:46 | www.apa.az | 7

После завершения встречи в расширенном составе, с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Ирана Хасана Рухани состоялась церемония подписания документов.

Исполнительную Программу по сотрудничеству между Государственным комитетом Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей и вице-президентством Исламской Республики Иран по вопросам женщин и семьи подписали председатель Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова и вице-президент Ирана по вопросам семьи и женщин Масума Ибтикар.

Программу Исполнения Меморандума взаимопонимания на 2018-2019 гг. по сотрудничеству между министерством молодежи и спорта Азербайджана и министерством спорта и молодежи Ирана подписали министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов и министр спорта и молодежи Ирана Месуд Султанифар.

Программу обмена на 2018-2019 гг. между министерством культуры и туризма Азербайджана и министерством культуры и исламской ориентации Ирана подписали министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев и председатель организации культуры и исламских связей Ирана Абузар Ибрагими Тюркман.