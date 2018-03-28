Европарламент вел секретные переговоры с КНДР

2018-03-28 19:55 | www.oxu.az | 7

Секретные переговоры с КНДР, с целью убедить Пхеньян отказаться от ядерной программы, вели депутаты Европаhламента.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Евроньюс, об этом стало известно в среду. Инициативную группу возглавлял британский консерватор Нирж Дева.

По его словам, за последние 3 года в Брюсселе состоялись 15 встреч с высокопоставленными северо - и южнокорейскими чиновниками.

Корреспондент «Евроньюс» Нима Гадапур встретился с евродепутатом и попросил его объяснить, почему Евросоюз так заинтересован в этих переговорах?

Нирж Дева: «Напомню, что речь идет о самом продолжительном в истории перемирии: 64 года! И за эти годы Северная Корея неоднократно выступала с инициативой подписать мирное соглашение с Южной Кореей. Но к ним никто не прислушивался и не хотел садиться за стол переговоров».

Все эти годы, рассказал член фракции Консерваторов и реформистов, европейская делегация выступала за «диалог без каких либо предварительных условий» с тем, чтобы снизить напряженность на Корейском полуострове.

На вопрос, может ли Евросоюз и дальше играть роль посредника в том, что касается северокорейского урегулирования, Нирж Дева ответил: «Я лично намерен продолжать посреднические усилия, в скором времени я собираюсь посетить КНДР.

Мы будем и дальше использовать наш опыт и знания «северокорейского досье», мы всегда выступали за мир, опираясь на нашу концепцию компромисса».

Как пояснил Нирж Дева, он и его коллеги решили сделать публичной информацию о секретных переговорах с КНДР после того, как стало известно, что тем же самым занималась американская администрация, не исключающая саммита США-КНДР.

А.Б.

