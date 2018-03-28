На юго-востоке Турции возникла угроза наводнения

2018-03-28 19:03 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В провинции Эдирне на юго-западе Турции возникла угроза наводнения, пишут в среду турецкие СМИ.

Сообщается, что причиной наводнения могут стать сильные ливни, которые в течение нескольких дней продолжаются в Болгарии.

Также сообщается, что реки на территории провинции вышли из берегов.



Отметим, что в последний раз в провинции Эдирне наводнение произошло 4 февраля 2015 года, тогда были эвакуированы 783 человека.

В результате наводнений и оползней, произошедших в Турции в 1988, 1990, 1995, 1998 годах, в общей сложности погибли 359 человек.