Формула жизни: Книга о замечательных бакинцах – Соломоне Гусмане и Лоле Барсук

2018-03-28 19:03 | www.trend.az | 6

Мыслящий человек всегда задумывается о жизни, о судьбе, о том, как провести отведенные ему в этом мире дни. Есть ли образец, на которого можно ориентироваться, путь, который направит, принципы, которых следует придерживаться... Найти свою формулу жизни удается, к сожалению, не всем. Она индивидуальна, уникальна. Но есть люди, жизнь которых и есть пример, тот самый образец, та формула, которые могут стать путеводной звездой.

Именно таким людям посвящена книга известного бакинца, первого заместителя генерального директора российского информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана «Формула жизни: Книга о папе и маме». Напомним, что Михаил Гусман – автор популярной телепередачи «Формула власти», гостями которой были президенты, известные государственные деятели со своей историей, со своими судьбами. Его книга получилась такой же интересной и захватывающей, как и передачи.

М.Гусман посвятил книгу своим родителям, известным бакинцам, замечательным личностям – профессору Соломону Гусману и филологу и педагогу, профессору Лоле Барсук. «Эта книга о них и об их времени, о той яркой и безукоризненно честной жизни, которую они прожили», - пишет автор в предисловии. Да, Соломон Гусман и Лола Барсук создали свою формулу жизни: простота, скромность, честность, чувство долга и ответственности плюс огромная любовь - друг к другу, к своим детям, родным и близким, к людям. И читатель уже с первых страниц чтения распознает эту жизненную формулу, которую ее герои оставили в наследство не только своим детям – Михаилу Гусману и Юлию Гусману, но и теперь благодаря этой книге – многим.

Мы узнаем в книге о роде Гусманов, среди которых литераторы, нефтяники, музыканты, строители, врачи... Все они как истинные бакинцы любили свой город, трудились во благо его. Например, брат дедушки Михаила Гусмана был директором Приморского бульвара до революции. И тогда этот бульвар был как ботанический сад на берегу моря, пишет автор по воспоминаниям своих родных.

Следует подчеркнуть, что эта книга - своеобразная история и о Баку 40-70-х годов прошлого века, городе, который сейчас помнит не так уж много людей, но дух которого живет в старых бакинских улочках и дворах. Тех самых шумных дворах с добрыми, всегда готовыми прийти на помощь соседями. Вот таким оживает Баку в книге Михаила Гусмана.

Отец Михаила Гусмана – Соломон Гусман родился 9 мая 1904 года, а мать Лола Барсук – 7 апреля 1916 года. Соломон Гусман долгие годы работал врачом Каспийской флотилии в Баку, был на фронтах Великой Отечественной войны врачом. После увольнения c военной службы он до конца своих дней работал в родной ему Сабунчинской больнице. Соломон Гусман был и известным ученым в Баку. Как профессор, он преподавал и заведовал кафедрой Медицинского института. Лола Барсук 20 лет была проректором по учебной работе Института иностранных языков, а затем Азербайджанского государственного педагогического института языков им. М.Ахундова, заведующей кафедрой методики преподавания иностранных языков, многие годы возглавляла кафедру лексики английского языка.

Они занимали значимые позиции в обществе. Однако эта семья выделялась очень скромной жизнью. Жили Гусманы на тогдашней улице Петра Монтина, в трехкомнатной квартире. Честность во всем для них была превыше всего. Вот пример того, как однажды оценил работу Лолы Барсук сам Гейдар Алиев, когда они встретились на одном из мероприятий. «Вы знаете, Лола Юльевна, на моей предыдущей должности (имея в виду руководство КГБ) мне приносили разного рода справки, иногда кляузы, а порой и доносы практически на всех руководителей высших учебных заведений. Их обвиняли во всех смертных грехах, но прежде всего, конечно, во взяточничестве. Иногда справедливо, большей частью несправедливо. Вы же – единственный руководитель бакинского вуза, на которого никогда не приходил ни один подобный документ», - сказал тогда руководитель республики.

Среди студентов профессора Лолы Барсук очень много людей, которые по жизни стали успешными, известными журналистами, профессорами, дипломатами. Ее студентами были министр культуры и туризма Абульфас Гараев, профессиональный дипломат Фахраддин Гурбанов и многие другие.