В МЧС Азербайджана проведено оперативное совещание в связи с поисками альпинистов

2018-03-28 19:16 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Оперативный штаб по поиску альпинистов, пропавших в горах Губинского района, распространил информацию, говорится в среду в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

В сообщении говорится, что продолжаются поиски членов Клуба воздушных и экстремальных видов спорта Фариды Джабраилзаде, Бабура Гусейнова и Намина Буниятзаде.

В связи с поисками альпинистов сегодня состоялось оперативное совещание, в котором приняли участие руководящие лица структур, привлеченных к поисково-спасательным работам. На оперативном совещании была проанализирована работа, проделанная до сих пор в связи с поисками альпинистов, отмечены благоприятные условия для проведения поисков в связи с потеплением и даны соответствующие указания. На совещании также обсуждались другие вопросы.

Отметим, что к поисково-спасательным работам, организованным МЧС, привлечены отряды профессиональных спасателей министерства, сотрудники министерства экологии и природных ресурсов.