Российские самолеты отправились к Америке через Северный полюс

2018-03-28 20:20 | www.oxu.az | 8

Авиация минобороны России впервые со времен СССР совершила полет через Северный полюс к Северной Америке.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Североамериканскому континенту», — заявил министр, выступая на заседании коллегии минобороны.

По его словам, в настоящее время российское военное ведомство продолжает заниматься перевооружением соединений и воинских частей Северного флота. При этом арктическое направление остается одним из наиболее перспективных.

«Так, в прошлом году на Северный флот поступило 1090 современных образцов вооружения и военной техники, в том числе пять боевых катеров, семь судов обеспечения, девять единиц авиационной техники и десять радиолокационных комплексов ПВО», — уточнил Шойгу.

А.Б.

