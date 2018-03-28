Зарубежное издание о туристическом потенциале Баку

2018-03-28 19:30 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend/ - Издание The National из Объединенных Арабских Эмиратов опубликовало статью, посвященную туристическому потенциалу Баку.

В статье под названием «Роскошный путеводитель по Баку» рассказывается об архитектуре, достопримечательностях, исторических памятниках столицы Азербайджана, особенностях национальной азербайджанской кухни.

«Город, отлично подходящий для прогулок, безопасный, с недорогими такси, роскошными отелями, магазинами и ресторанам, наверное, лучшими на Кавказе, город, одновременно интересный и простой для понимания», - говорится в статье.

Автор статьи напоминает, что недавно авиакомпания Etihad Airways начала осуествлять прямые авиарейсы в Баку три раза в неделю.