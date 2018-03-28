В сети сообщили о лишении Ассанжа доступа в инернет

2018-03-28 20:42 | www.oxu.az | 8

Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа лишили доступа в интернет.

Как передает Oxu.Az cо ссылкой на «Газета.ру», об этом бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис сообщил на своем сайте.

В обращении Варуфакиса и композитора Брайана Ино говорится, что они «с большим беспокойством» узнали о том, что Ассанжа лишили доступа к интернету и запретили принимать посетителей. По их данным, это было сделано по решению властей Эквадора.

Варуфакис и Ино также призвали распространить петицию с требованием вернуть Ассанжу интернет.

Ранее Ассанж рассказал о сроке подачи апелляции на решение суда продлить его арест.