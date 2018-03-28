Транспортный коридор "Север - Юг" может увеличить экспорт зерна со Ставрополья

2018-03-28 20:11 | www.trend.az | 7

Запуск международного транспортного коридора "Север - Юг" поможет вдвое увеличить экспорт зерна, производимого в Ставропольском крае, в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Об этом в среду сообщил журналистам министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников, передает ТАСС.

"Мы везем миллионы тонн зерна на Новороссийск. В этом направлении страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии мы и миллиона тонн не набираем. То есть мы в два-три раза можем увеличить поток экспорта, стабилизировать цены, выйти на страны Персидского залива, азиатские страны. Это колоссальный рынок, где нас уже ждут", - сказал он.

Как отметил министр, сейчас в этом направлении край экспортирует порядка 900 тыс. тон зерна. По прогнозам, открытие нового направления поможет увеличить закупочную цену на ставропольское зерно на 10-15%, срок поставки сократится на пять-семь дней. "В 2018 году первый этап [проекта] должен быть завершен. Ставрополье с логистической точки зрения находится в самом выгодном положении, мы в начале пути. Это позволит нам также до 30% снизить транспортные расходы по этому направлению", - пояснил Ситников.