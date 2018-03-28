Великобритания собралась отыграться на российском долге

2018-03-28 21:04 | www.oxu.az | 7

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена рассмотреть предложение запретить продажу российских облигаций через Лондонскую расчетную палату, осуществляющую расчеты по сделкам и контролирующую их выполнение.

Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на Лента.ру.

С такой инициативой выступил председатель комитета по иностранным делам Том Тугендхат.

По словам чиновника, лазейки в европейском законодательстве и законодательстве Великобритании позволяют российским банкам (в первую очередь ВТБ), находящимся под санкциями, выступать в роли организатора выпуска российских бондов.

За последнюю неделю Тугендхат трижды призвал устранить эту брешь в законодательстве страны. На идею чиновника обратил внимание министр иностранных дел королевства Борис Джонсон, который назвал предложение «интересным».

А.Б.

