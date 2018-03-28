В Баку стартуют Недели Франкофонии

2018-03-28 20:15 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В столице Азербайджана 1-14 апреля пройдут Недели Франкофонии, сообщает Trend Life. Недели Франкофонии пройдут при участии посольств Франции, Бельгии, Греции, Венгрии, Литвы, Марокко, Молдовы, Мексики, Румынии, Швейцарии в Азербайджане, а также представительства Евросоюза.

В рамах Недель Франкофонии будут организованы различные мероприятия, среди них концертные программы, выставки, кинопоказы.

Так, поклонники кинематографа смогут посмотреть восемь кинокартин, кроме того, состоится совместное выступление известного французского музыканта Пьера Де Трегомена и известного азербайджанского ханенде Гочага Аскерова с программой "Mugham soul".