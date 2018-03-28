В Туркменистане подведены итоги парламентских выборов

2018-03-28 20:24 | www.trend.az | 7

АШХАБАД /Trend/ - В Туркменистане подведены итоги парламентских выборов, которые состоялись в воскресенье.

Всего по стране из 284 кандидатов было избрано 125 депутатов Меджлиса (парламента) Туркменистана нового созыва, сообщает в среду ЦИК страны.

Среди избранных - представители Демократической партии, Партии промышленников и предпринимателей, Аграрной партии и инициативных групп граждан. ЦИК отмечает, что утвержденные списки депутатов в ближайшие дни будут опубликованы в средствах массовой информации.

Голосование в стране проходило на 2604 избирательных участках. При посольствах и консульских учреждениях Туркменистана были открыты 39 избирательных участков, в том числе в Азербайджане.