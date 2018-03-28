В YARAT состоялось торжественное открытие выставок Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы" и Микеланджело Пистолетто "Сделай это" (ФОТО)

2018-03-28 20:42 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В Центре Современного Искусства YARAT состоялось торжественное открытие персональных выставок Аиды Махмудовой "Невыдуманные перспективы" (Non-imagined perspectives) и Микеланджело Пистолетто "Сделай это" (Do it).

В мероприятии приняли участие помощник Первого вице-президента Азербайджана, директор Центра Гейдара Алиева Анар Алакбаров, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, президент Baku Media Center Арзу Алиева, видные общественные деятели, известные представители культуры и искусства, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий.

Куратор выставки, художественный руководитель Пространства Современного Искусства YARAT Суад Гараева-Малеки на открытии приветствовала гостей и отметила, что впервые YARAT представляет персональную выставку новых произведений своего учредителя, известной азербайджанской художницы Аиды Махмудовой под названием "Невыдуманные перспективы", а также персональную выставку новых и оригинальных архивных работ итальянского художника Микеланджело Пистолетто "Сделай это". Этой совместной выставкой начинается трехлетнее сотрудничество YARAT и Cittadellarte Foundation, в рамках которой будут реализованы различные творческие и образовательные проекты.

Новая экспозиция Аиды Махмудовой, в основе которой лежат эксперименты автора с различными материалами, занимает весь второй этаж выставочного пространства. Деконструкция материалов, их смешение (бумага, глина, цемент, камень, в том числе используемый впервые именно для этой выставки мрамор), сборка по слоям и процесс их воссоздания рассматриваются художницей как "развитие" материала, играют роль своего рода "эмоционального исцеления". Инсталляция из напоминающих разрушенные колонны статуй и монументальных настенных произведений создает ощущение полуразрушенного и недостроенного, другими словами, находящегося в "переходной фазе" пространства, и подчеркивает значимость энтропии (степени распада, разрушения) как важного этапа творчества.

Для художницы процесс имеет первостепенное значение, и ее произведения с их оригинальной фактурой играют роль маркеров памяти/опознавательных знаков, слой за слоем раскрывающих особые моменты в личном пространственно-временном континууме автора.

Уже в своих ранних пейзажных и полуабстрактных работах Аида Махмудова с интересом изучает свойства материи, экспериментируя со светом, цветом и текстурой. В работах художницы все чаще присутствуют многослойность и эксперименты с трехмерным искусством. Применяя тот же подход к скульптурным работам, она создает особую эмоциональную среду. Глубокие и интуитивные исследования художницы в полном соответствии с физическими свойствами выбранных ею материалов и любимой ею земной палитрой, охватывают широкий спектр универсальных человеческих чувств, таких как любовь, потеря, память и желание. Говоря словами самой Аиды Махмудовой, "художественный процесс выражает попытку отслоения некоторых фундаментальных принципов, антропогенных и потому хрупких по своей сути".

Суад Гараева-Малеки выразила признательность Аиде Махмудовой за создание широких возможностей для молодежи в целях раскрытия их творческого потенциала и реализации идей. Было отмечено, что в этом году Академия YARAT впервые будет сотрудничать с Университетом ADA, Бакинским филиалом Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова и Государственным университетом культуры и искусств и сможет привлечь больше молодежи и студентов для участия в проектах Пространства Современного Искусства YARAT. Гостям была представлена новая газета YARAT, в которой будут публиковаться интересные материалы, статьи, новости и интервью о развитии современного искусства.

Куратор выставки, стратегический директор YARAT Бьйорн Гельдхоф отметил, что выставка Микеланджело Пистолетто "Сделай это" организована при поддержке посольства Италии в Азербайджане, ее презентация в нашей стране является значимым культурным событием, и послужит плодотворному сотрудничеству с Cittadellarte Foundation, инвестициям в талантливую азербайджанскую молодежь.

Директор Cittadellarte Foundation Паоло Нальдини выразил признательность Аиде Махмудовой за организацию экспозиции в Баку на самом высоком уровне и подчеркнул, что сотрудничество между YARAT и Фондом открывает новые горизонты в творческой и образовательной сфере современного искусства.

Временный поверенный в делах Италии в Азербайджане Умберто Гойни отметил, что реализация проекта является очередным международным мостом культуры между странами и поможет еще большему сближению мастеров современного искусства и развитию молодежи.

Одной из центральных работ экспозиции Микеланджело Пистолетто "Сделай это", расположенной на первом этаже Центра, является символ "Terzo Paradiso" - своеобразное выражение гармонического будущего, где сосуществуют природа и общество. "Третий рай" - заявляет социальную ответственность как "сближение всего искусственного, в том числе науки и технологий, с творчеством с целью возвращения жизни в мир" и движение в направлении поиска рационального, сбалансированного, социально-ответственного мира.

Микеланджело Пистолетто продолжает опираться на эту идеологию при создании новых инсталляций для своей персональной выставки в YARAT. Эти новые работы находятся в диалоге с избранными ранними произведениями художника. Концепция "социальной ответственности" еще глубже выражена через серию учебных программ, основанных на методологии Пистолетто и созданного им Фонда Cittadellarte, который предлагает семинары и мастер-классы для школьников, молодых художников, а также циклы лекций для студентов университетов. Эта годичная учебная программа предусматривает обучение и подготовку азербайджанских учителей всех школ Азербайджана с целью привить чувство социальной ответственности как части творческого процесса.

Символ "Третьего рая" звучит лейтмотивом всего творчества Микеланджело Пистолетто. Этот символ является модифицированной версией математического знака бесконечности, в котором изображены три переплетающихся круга. Крайние круги в символе представляют "природу" и "искусственность" и, соединяясь с большим кругом, выражают "новое человечество". Опыт художественного творчества Пистолетто, считающегося основателем направления "Arte Povera", охватывает сферы живописи, скульптуры и перформанса. С 1960 года зеркальная поверхность является повторяющейся темой творчества художника и иллюстрирует его интерес как к созданию пространства для самовыражения, так и к перформативному искусству.

Экспозиции будут представлены с 1 апреля по 10 июня. Режим работы выставки: вторник - воскресенье, 12:00 – 20:00. Вход свободный