Состоялась встреча Ильхама Алева и Рухани – ОБНОВЛЕНО + ФОТО

2018-03-28 21:22 | www.oxu.az | 5

28 марта после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани один на один.

Как сообщает Oxu.Az, главы государств выступили на встрече.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть Вас. Уверен, что визит будет очень успешным, и ирано-азербайджанские дружественные и братские связи будут развиваться.

Между нами налажены очень тесные связи. Мы прекрасно сотрудничаем по всем сферам. Есть хорошие результаты во всех областях – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной, и документы, которые сегодня будут подписаны, придадут новый импульс развитию наших связей.

Наши встречи проводятся регулярно. Достигнутые в ходе встреч соглашения, данные нами поручения выполняются. Благодаря этому сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки. Еще раз добро пожаловать».

Президент Хасан Рохани сказал: «Очень рад, господин Президент. В дни Новруз байрамы мы - гости Вашей страны и народа. Две крупные нации, два больших народа региона обладают общей историей и культурой.

В то же время определены общие цели, чтобы добиться выполнения предстоящих задач. Очень рад регулярным встречам с Вами. Мы - свидетели развития, достигнутого в связях двух стран.

За прошедшие несколько лет мы встречаемся уже в десятый раз, то есть встречаемся лицом к лицу.

Это свидетельствует о том, что связи двух стран основаны на искренности. Обговоренные в прошлом вопросы сегодня приносят свои плоды, мы и завтра станем свидетелями нескольких открытий.

Могу с уверенностью сказать, что договоренности, которых мы достигнем в ходе нынешнего визита, также послужат развитию связей двух стран. Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджан своими безопасностью и суверенитетом.

Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей. Еще раз благодарю за гостеприимство Вашего превосходительства и Вашего народа».



18:26

Сегодня проведена встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает Oxu.Az, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.

17:45

В среду после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Ирана Хасана Роухани один на один.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

17:42

Состоялась церемония официальной встречи президента Ирана Хасана Рухани, находящегося с официальным визитом в Азербайджане.

Как сообщает Oxu.Az, на площади, на которой развевались государственные флаги двух стран, в честь президента Ирана был выстроен почетный караул.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ильхаму Алиеву. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Ирана Хасана Рухани.

Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Ирана. Прозвучали государственные гимны Ирана и Азербайджана. Президенты обеих стран обошли строй почетного караула.

Президент Ирана поприветствовал азербайджанских солдат. Представители государства и правительства Азербайджана были представлены президенту Х.Рухани, члены делегации Ирана– президенту Ильхаму Алиеву.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств. Президенты Азербайджана и Ирана сфотографировались для официального фото.

12:52

Президент Ирана Хасан Рухани прибыл в Азербайджан.

Как передает Oxu.Az, в ходе визита Х. Рухани встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в ходе которой будут обсуждены перспективы развития двусторонних отношений.

По итогам ожидается подписание ряда двусторонних документов.

В рамках визита иранская делегация также примет участие в открытии машиностроительного завода в Нефтчале.