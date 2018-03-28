Президенты Азербайджана и Ирана встретились один на один - ОБНОВЛЕНО

2018-03-28 21:28 | www.apa.az | 6

28 марта после церемонии официальной встречи состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани один на один.

Как сообщает АПА, главы государств выступили на встрече.

Президент Ильхам Алиев сказал: «Уважаемый господин Президент, добро пожаловать в Азербайджан. Очень рад видеть Вас. Уверен, что визит будет очень успешным, и ирано-азербайджанские дружественные и братские связи будут развиваться. Между нами налажены очень тесные связи. Мы прекрасно сотрудничаем по всем сферам. Есть хорошие результаты во всех областях – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной, и документы, которые сегодня будут подписаны, придадут новый импульс развитию наших связей. Наши встречи проводятся регулярно. Достигнутые в ходе встреч соглашения, данные нами поручения выполняются. Благодаря этому сегодня ирано-азербайджанские связи достигли самой высокой точки. Еще раз добро пожаловать».

Президент Хасан Роухани сказал: «Очень рад, господин Президент. В дни Новруз байрамы мы - гости Вашей страны и народа. Две крупные нации, два больших народа региона обладают общей историей и культурой. В то же время определены общие цели, чтобы добиться выполнения предстоящих задач. Очень рад регулярным встречам с Вами. Мы - свидетели развития, достигнутого в связях двух стран. За прошедшие несколько лет мы встречаемся уже в десятый раз, то есть встречаемся лицом к лицу. Это свидетельствует о том, что связи двух стран основаны на искренности. Обговоренные в прошлом вопросы сегодня приносят свои плоды, мы и завтра станем свидетелями нескольких открытий. Могу с уверенностью сказать, что договоренности, которых мы достигнем в ходе нынешнего визита, также послужат развитию связей двух стран. Мы считаем безопасность и суверенитет Азербайджан своими безопасностью и суверенитетом. Волею двух государств, двух наций и двух народов мы добьемся дальнейшего развития этих связей. Еще раз благодарю за гостеприимство Вашего превосходительства и Вашего народа».

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17:32

Сегодня была проведена встреча один на один между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республикой Иран Хасаном Рухани.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.