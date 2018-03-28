В Нафталане скончалась получившая огнестрельное ранение женщина - ОБНОВЛЕНО

2018-03-28 21:54 | www.apa.az | 7
Получившая в санатории «Sehrli Naftalan» города Нафталан огнестрельное ранение Гюнай Зейналова скончалась.
Как сообщает местное бюро АПА, несмотря на усилия врачей женщина умерла в реанимационном отделении больницы.
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17:07
В Нафталане застрелена женщина.
Как сообщает местное бюро АПА, инцидент произошел в санатории «Sehrli Naftalan» города Нафталан. В результате возникшего спора сотрудница санатория Гюнай Зейналова (1987 г.р.) была застрелена водителем Али Гусейновым.
А. Гусейнов был задержан.
Расследование по факту продолжается.