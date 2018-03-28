Астрономы сообщили о магнитной буре в апреле

2018-03-28 21:50 | www.oxu.az | 7

Астрономы прогнозируют, что наиболее спокойной геомагнитная обстановка будет в первой декаде месяца, с 1 по 10 апреля.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, в этот период вероятность даже слабых геомагнитных возмущений оценивается ниже 10%.

«Наиболее возмущенным будет период с 11 по 15 апреля, когда Земля будет находиться под воздействием плотного потока солнечного ветра.

Во второй половине месяца после 15 апреля возможны лишь отдельные краткосрочные возмущения незначительного характера», — уточняет лаборатория. По предварительной информации, эти возмущения могут произойти 19, 21, 25 и 26 апреля.

С точки зрения солнечной активности вероятность крупных вспышек и выбросов плазмы составляет менее 1%. Уровень ультрафиолетового излучения Солнца в диапазоне прозрачности атмосферы Земли ожидается вблизи минимального уровня.

А.Б.

