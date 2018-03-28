Азербайджан оплакивает жертв трагедии в Кемерово – ВИДЕО

2018-03-28 21:55 | www.oxu.az | 7

Телеканал Россия 24 посвятил сюжет жертвам пожара в торгово-развлекательном комплексе «Зимняя вишня» в Кемерово.

Как передает Oxu.Az, в сюжете показывается, как в разных городах и странах мира, в том числе и в Баку, чтят память погибших при пожаре.

Жители Баку в знак соболезнования принесли цветы и игрушки к посольству России в Азербайджане.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева также посетила посольство России в стране, выразила соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами в пожаре, произошедшем в торговом центре города Кемерово.

Мехрибан Алиева оставила запись в траурной книге в связи с погибшими в пожаре, произошедшем в торговом центре города Кемерово.

Отметив, что в нашей стране с чувством глубокой скорби восприняли известие о пожаре, приведшем к многочисленным человеческим жертвам, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших, пожелала исцеления пострадавшим во время происшествия.