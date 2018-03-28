В Пакистане при обрушения крыши склада погибли 10 человек

2018-03-28 22:04 | www.apa.az | 7

По меньшей мере, десять человек, среди которых два ребёнка и шесть женщин, погибли в результате обрушения крыши склада на сельскохозяйственном рынке в пакистанском городе Рохри.

Как передает АПА со ссылкой на РТ, в результате происшествия ещё 80 человек пострадали.

В настоящий момент спасатели продолжают разбирать завалы. По имеющейся информации, трагедия могла произойти из-за чрезмерного количества тяжёлых мешков на крыше, а также из-за несоблюдения техники безопасности.