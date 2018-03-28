Политолог: Запад наказывает Путина

2018-03-28 22:00 | www.oxu.az | 7

Путин фактически одинок, правительственная команда подчиняется его приказам. Нет никакого творческого подхода, ни один из членов команды вовремя не сказал ему, что не стоит оккупировать Крым, вмешиваться в американские выборы и убивать бывшего шпиона в Лондоне.

Об этом Oxu.Az сказал политолог Эльхан Шахиноглы.

По его словам, Путин не смог насладиться победой на президентских выборах 18 марта.

«С одной стороны ужесточающиеся санкции Запада, с другой – высылка различными странами российских дипломатов, а тут еще ужасная трагедия в Кемерово, в результате которой погибли дети.

Это слишком много для нервной системы одного человека.

Путину никто этого не сказал, и он руководствуется лишь собственными решениями, поэтому Запад наказывает его за это.

Против него политическая элита Запада, эксперты и сотни мозговых центров.

Каким бы умом не обладал человек, он не сможет один перехитрить всех.

Эти умы в свое время обрушили СССР», - добавил политолог.

Кямиль Гамзаоглы

