Трамп и Мэй обсудили предотвращение «российских угроз»

2018-03-28 23:05 | www.oxu.az | 6

Президент США Дональд Трамп и премьер Великобритании Тереза Мэй обсудили в ходе телефонного разговора совместные действия по предотвращению угроз, которые якобы исходят от российского разведсообщества, и недопущение применения химоружия.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Белый дом.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Оба лидера договорились о важности устранения шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах, чтобы ограничить российские секретные действия и предотвратить будущие нападения с применением химического оружия на территории любой страны», — говорится в сообщении.

А.Б.

