Начался суд над бывшим полковником полиции

2018-03-28 23:10 | www.oxu.az | 6

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось подготовительное заседание по делу полковника Управления полиции на водном транспорте МВД, обвиняемом по статье 178.3.2 (мошенничество, с нанесением крупного ущерба).

Как передает Oxu.Az, Фархад Мамедханов был задержан сотрудниками Управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.

В его отношении избрана мера пресечения в виде ареста. Согласно обвинительному акту, Мамедханов выманил у граждан в общей сложности 800 000 манатов, а также взял в кредит мобильный телефон и уклонялся от выплат.

На подготовительном заседании были уточнены анкетные данные обвиняемого.

Рассмотрение по делу назначено на 4 апреля.