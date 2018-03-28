Похищенные ИГИЛ артефакты обнаружили в Испании - ВИДЕО

2018-03-28 23:24 | www.oxu.az | 7
В Испании обнаружились артефакты, похищенные терористами ИГИЛ в Ливии.
Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.
В ходе рейда в Барселоне, осуществленного правоохранительными органами Испании, были задержаны два эксперта-антиквара.
Предположительно, эксперты являются членами международной преступной группировки по продаже антиквариата, связанной с ИГИЛ и близкими к ним организациями.
В связи с этим, против даннх лиц возбуждено уголовное дело по статьям: членство в организованной преступной группировке, подделка документов, контрабанда и финансирование терроризма.