Похищенные ИГИЛ артефакты обнаружили в Испании - ВИДЕО

2018-03-28 23:24 | www.oxu.az | 7

В Испании обнаружились артефакты, похищенные терористами ИГИЛ в Ливии.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на BBC.

В ходе рейда в Барселоне, осуществленного правоохранительными органами Испании, были задержаны два эксперта-антиквара.

Предположительно, эксперты являются членами международной преступной группировки по продаже антиквариата, связанной с ИГИЛ и близкими к ним организациями.

В связи с этим, против даннх лиц возбуждено уголовное дело по статьям: членство в организованной преступной группировке, подделка документов, контрабанда и финансирование терроризма.

А.Б.

