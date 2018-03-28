В Пенсильвании задержали школьника за угрозу устроить стрельбу

2018-03-28 23:25 | www.trend.az | 7

Полиция Пенсильвании задержала иностранного школьника за то, что он, предположительно, угрожал "перестрелять школу", ему предъявлены обвинения в террористической угрозе, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

Как сообщил представитель полиции Майкл Читвуд (Michael Chitwood), задержанный школьник из Тайваня Ан Тсо Сун, приехавший в США по обмену, предположительно, попросил своего одноклассника не приходить первого мая на занятия, так как он "собирался перестрелять школу". Впоследствии, по данным полиции, Ан Тсо Сун назвал свои слова шуткой.

По словам Читвуда, у задержанного 18-летнего ученика из Тайваня дома были обнаружены разгрузочный жилет, арбалет с прицелом и фонарем, стрелы, 29 патронов калибра 9 миллиметров, удавка, лыжная маска в военном стиле и наушники для стрельбы.