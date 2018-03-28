В Эстонии на гербе может появиться лист конопли

2018-03-28 23:45 | www.oxu.az | 7

Власти муниципалитета в Пылваском уезде в восточной части Эстонии направили в Госканцелярию эскиз герба с изображением листа конопли.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на Postimees.

Как отмечается, если канцелярия одобрит эскиз, волостное собрание Канепи утвердит новый герб на собрании в середине апреля.

— Государственная канцелярия не может отклонить идею герба с изображением конопли как такового, — сказал советник Госканцелярии по символике Герт Уйбоаэд.

Уезд Канепи известен по своему коноплеводческому хозяйству, в память о которых он и получил своё название. Само слово kanepi в переводе значит «конопляный».

Лист конопли уже давно стал неформальным символом региона.

А.Б.

