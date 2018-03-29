Между президентами Азербайджана и Ирана состоялась встреча в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

2018-03-29 00:21 | www.apa.az | 6

28 марта после завершения встречи один на один состоялась встреча президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Исламской Республики Иран Хасана Роухани в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АПА, президенты выступили на встрече.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал: «За последние четыре года мы встречались десять раз, и каждая встреча имеет большой смысл, значение. За эти годы ирано-азербайджанские связи достигли самого высокого уровня. Мы обсуждаем вопросы в условиях дружбы и братства. Достигнутые договоренности исполняются. Сегодня на встрече в узком составе мы говорили об этом. Еще раз хочу сказать, что все достигнутые договоренности исполняются, и это еще больше сближает наши страны. Мы успешно сотрудничаем во всех сферах – политической, экономической, культурной, энергетической, транспортной. Сотрудничество дает прекрасные результаты. На сегодняшний день подписаны многие двусторонние документы. Они исполняются. Документы, которые сегодня будут подписаны, также откроют новые возможности для нашего сотрудничества. Эти документы в том числе предусматривают нашу совместную работу на Каспийском море, строительство железной дороги Астара-Решт и пр., и конечно, они имеют особое значение для сближения наших стран.

Главный вопрос в том, что мы сотрудничаем искренне. Между нами налажены тесные связи. Межгосударственные связи строятся на здоровой основе. Есть взаимное доверие, и результаты – наглядное проявление данных факторов.Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Уверен, что визит будет очень успешным и откроет новые возможности для развития ирано-азербайджанских связей.

Президент Ирана Хасан Роухани, в свою очередь, сказал: «Очень рад, что мы являемся свидетелями эффективных результатов проведенных нами в минувшие годы встреч, а также работы, проделанной министрами, совместными комиссиями и послами. Наше сотрудничество на пользу не только двух стран, но и всего региона. Наше партнерство, направленное на прокладку железной дороги Решт-Астара в рамках коридора Север-Юг, которая станет выгодным по стоимости, удобным и коротким путем, принесет пользу обоим государствам и странам региона, даже африканскому и азиатскому континентам. Это свидетельствует о том, что наше сотрудничество служит интересам региона и мира. Начатое нами новое сотрудничество на Каспийском море нацелено на то, чтобы мы максимально использовали этот дар Всевышнего, то есть пользу, которую Каспийское море приносит всем прибрежным странам.

На самом деле, результатом непринятия такого решения является то, что это огромное богатство остается неиспользованным. Мы не являемся сторонниками того, чтобы трудовые ресурсы, или деньги, либо инвестиции или богатства оставались без применения. Мы можем получить выгоды от этих инвестиций путем взаимных усилий и сотрудничества, и оба народа станут свидетелями того, что Каспий является морем развития, мира и дружбы. Это море еще более укрепляет наши братские связи. Взаимное инвестирование и некоторые проекты, которые завтра будут открыты, свидетельствуют о том, что оба государства намерены предпринять шаги, направленные на расширение отношений, развивать наши двусторонние и многосторонние связи. Мы поддерживаем расширение связей между двумя странами в области науки, культуры, высшего образования и развитие туризма. У нас схожие и близкие взгляды на обеспечение мира и безопасности в регионе и во всем мире. Мы намерены использовать это, и хотим увидеть установление прочного мира и безопасности в регионе, а также на всей планете. Желаю, чтобы мы стали свидетелями постоянного развития наших отношений в политической, экономической, культурной сферах, а также в плоскости региональных и международных связей».

***

18:00

Сегодня проведена встреча между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Исламской Республики Иран Хасаном Рухани в расширенном составе с участием делегаций.

Как сообщает АПА, информацию об этом распространила пресс-служба президента Азербайджана.