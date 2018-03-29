Вскрылись новые подробности по отравлению Скрипаля

2018-03-29 00:20 | www.oxu.az | 6

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь впервые подверглись воздействию нервного паралитика «Новичок» в собственном доме.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на BBC, информацию об этом распространила полиция Лондона.

Сотрудники антитеррористических подразделений полиции были направлены по адресу лондонской квартиры Скрипаля. Они обнаружили следы паралитика «Новичок» на входной двери в квартиру.

Напомним, что экс-шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в Солсбери.

В настоящее время Скрипаль находится в больнице. Его состояние оценивается как критическое.

По мнению экспертов, в случае если он выживет, то останется инвалидом.

А.Б.

